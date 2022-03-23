В Сомали боевики из "Аш-Шабаб" атаковали международную военную базу

Боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковали утром в среду военную базу в районе Халане, прилегающую к международному аэропорту Могадишо.

Боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковали утром в среду военную базу в районе Халане, прилегающую к международному аэропорту Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

Сообщается, что возле аэропорта идет интенсивный бой. Согласно поступающей информации, группа боевиков атаковала главный вход на военную базу.

В свою очередь представитель полиции заявил государственному радио Сомали, что двое вооруженных боевиков пытались прорваться на базу, однако были ликвидированы силами безопасности. Между тем международный аэропорт Могадишо приостановил все полеты, чтобы не подвергать опасности воздушные суда.

На территории военной базы в Халане находится ряд посольств, в том числе США и Великобритании, а также представительство ООН и штаб миротворческой миссии Африканского союза в Сомали.