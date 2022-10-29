В Сомали боевики атаковали министерство образования, погибли пять человек

В Сомали боевики атаковали министерство образования, погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, десятки получили ранения в субботу в результате атаки боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на министерство образования в центре сомалийской столицы Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной пор

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