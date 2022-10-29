В Сомали боевики атаковали министерство образования, погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, десятки получили ранения в субботу в результате атаки боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на министерство образования в центре сомалийской столицы Могадишо.
По его данным, среди погибших начальник полиции столичного квартала Ходан Хусейн Адэд и известный журналист Мохамед Иссе Кона. Атака началась с подрыва террористами-смертниками двух машин перед зданием министерства. Вслед за этим группа боевиков проникла в здание. Сейчас внутри него ведется интенсивная перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности. Здание отцеплено полицией и армейскими частями.
В Сомали боевики атаковали министерство образования, погибли пять человекВ Сомали боевики атаковали министерство образования, погибли пять человек По меньшей мере пять человек погибли, десятки получили ранения в субботу в результате атаки боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на министерство образования в центре сомалийской столицы Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной пор
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29 октября 2022 г. 18:11
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По меньшей мере пять человек погибли, десятки получили ранения в субботу в результате атаки боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на министерство образования в центре сомалийской столицы Могадишо.