В Сомали боевики атаковали министерство образования, погибли девять человек

По меньшей мере пять человек погибли, десятки получили ранения в субботу в результате атаки боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на министерство образования в центре сомалийской столицы Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной пор

Число погибших в субботу в результате атаки боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на Министерство образования Сомали в центре сомалийской столицы Могадишо увеличилось до девяти.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителя сил безопасности Ахмеда Али, который одним из первых прибыл к зданию министерства.

По его словам, среди погибших, тела которых он видел, в основном мирные жители, включая женщин и детей.

Ранее сомалийские СМИ передали о пяти погибших и десятках пострадавших. Сомалийский новостной портал Shabelle Media Network передал, что среди погибших - начальник полиции столичного района Ходан Хусейн Адэд и известный журналист Мохамед Иссе Кона.

18:11