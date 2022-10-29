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В Сомали боевики атаковали министерство образования, погибли девять человек

В Сомали боевики атаковали министерство образования, погибли девять человек По меньшей мере пять человек погибли, десятки получили ранения в субботу в результате атаки боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на министерство образования в центре сомалийской столицы Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной пор
Другие страны
29 октября 2022 г. 20:28
В Сомали боевики атаковали министерство образования, погибли девять человек

Число погибших в субботу в результате атаки боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на Министерство образования Сомали в центре сомалийской столицы Могадишо увеличилось до девяти.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителя сил безопасности Ахмеда Али, который одним из первых прибыл к зданию министерства.

По его словам, среди погибших, тела которых он видел, в основном мирные жители, включая женщин и детей.

Ранее сомалийские СМИ передали о пяти погибших и десятках пострадавших. Сомалийский новостной портал Shabelle Media Network передал, что среди погибших - начальник полиции столичного района Ходан Хусейн Адэд и известный журналист Мохамед Иссе Кона.

18:11

По меньшей мере пять человек погибли, десятки получили ранения в субботу в результате атаки боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на министерство образования в центре сомалийской столицы Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщил сомалийский новостной портал Shabelle Media Network.

По его данным, среди погибших начальник полиции столичного квартала Ходан Хусейн Адэд и известный журналист Мохамед Иссе Кона. Атака началась с подрыва террористами-смертниками двух машин перед зданием министерства. Вслед за этим группа боевиков проникла в здание. Сейчас внутри него ведется интенсивная перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности. Здание отцеплено полицией и армейскими частями.

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