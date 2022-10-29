В Сомали боевики атаковали министерство образования, погибли девять человек

Число погибших в субботу в результате атаки боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на Министерство образования Сомали в центре сомалийской столицы Могадишо увеличилось до девяти.
По его словам, среди погибших, тела которых он видел, в основном мирные жители, включая женщин и детей.
Ранее сомалийские СМИ передали о пяти погибших и десятках пострадавших. Сомалийский новостной портал Shabelle Media Network передал, что среди погибших - начальник полиции столичного района Ходан Хусейн Адэд и известный журналист Мохамед Иссе Кона.
По меньшей мере пять человек погибли, десятки получили ранения в субботу в результате атаки боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на министерство образования в центре сомалийской столицы Могадишо.
По его данным, среди погибших начальник полиции столичного квартала Ходан Хусейн Адэд и известный журналист Мохамед Иссе Кона. Атака началась с подрыва террористами-смертниками двух машин перед зданием министерства. Вслед за этим группа боевиков проникла в здание. Сейчас внутри него ведется интенсивная перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности. Здание отцеплено полицией и армейскими частями.