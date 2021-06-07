В Сомали боевики "Аш-Шабаб" захватили четыре города

Боевики из радикальной группировки "Аш-Шабаб" захватили четыре города в Сомали за выходные, сообщает Report со ссылкой на местное издание Halgan Media.

Боевики из радикальной группировки "Аш-Шабаб" захватили четыре города в Сомали за выходные, сообщает Report со ссылкой на местное издание Halgan Media.

Как сообщается, в субботу боевики захватили важные города Варсииз, Куордхир и Варараксли, а в воскресенье вечером захватили город Вармаксан в провинции Нижняя Шабелле после неожиданного вывода правительственных войск.

Издание отмечает, что самой значительной потерей правительственных и союзных иностранных войск стал захват Вармаксана. Этот город находится на дороге, соединяющей районы Афгойе и Ванлавейн. Афгойе находится всего лишь в 30 километрах от столицы страны Могадишо, а Ванлавейн – в 20 километрах от авиабазы, находящейся под управлением США.