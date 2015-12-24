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    ​В Сомали боевики "Аш-Шабаб" казнили мэра и армейского офицера

    Бариирей был захвачен боевиками около двух месяцев назад

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" в сомалийской провинции Нижняя Шабелле казнили мэра одного из городов и армейского офицера, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Для публичной казни боевики согнали на площадь городка Бариирей около 200 местных жителей, а потом у них на глазах расстреляли чиновника и офицера.

    Бариирей был захвачен боевиками "Аш-Шабаб" около двух месяцев назад.

    Reuters располагает данными, что убитый чиновник был мэром города Мариирей, расположенного неподалеку от Бариирея.

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