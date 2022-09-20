В Сомали беспилотники США нанесли удары по целям в центральной части страны

Беспилотники США нанесли в центральной части Сомали серию ударов по позициям боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб".

Беспилотники США нанесли в центральной части Сомали серию ударов по позициям боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

Регулярным частям Сомали, которые проводили в минувшие выходные дни операцию в области Хиран, поддержку оказывали ВВС США, отмечает оно. Беспилотники наносили удары в районе деревни Ясома. Африканское командование Вооруженных сил США пока не опубликовало официального коммюнике об упоминаемых событиях, сообщило сомалийское правительство.

Между тем начальник Сил обороны Сомали генерал Одова Юсуф Раге сообщил в понедельник, что в ходе боевых действий в районе деревни Ясома в минувшее воскресенье были уничтожены 75 боевиков из "Аш-Шабаб".