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В Сомали атакованы две армейские базы, 47 человек погибли

В Сомали атакованы две армейские базы, 47 человек погибли Отряды боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковали в субботу две базы Вооруженных сил (ВС) Сомали на юге страны
Другие страны
3 апреля 2021 г. 12:54
В Сомали атакованы две армейские базы, 47 человек погибли

Отряды боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковали в субботу две базы Вооруженных сил (ВС) Сомали на юге страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Нападения совершены на базы в районе городов Барир и Авдигле, есть потери с обеих сторон, заявил представитель ВС Хусейн Нур. По его словам, еще одно нападение было совершено на армейскую колонну, которая двигалась с севера на помощь правительственным силам.

При этом радиостанция Dalsan со ссылкой на собственные источники передала, что на расположенной недалеко от столицы страны Могадишо базе Барир убиты 47 военнослужащих, исламисты захватили шесть армейских автомобилей.

"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010-му группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə iki hərbi bazaya hücum olub, 47 hərbçi ölüb

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