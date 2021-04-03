В Сомали атакованы две армейские базы, 47 человек погибли

Отряды боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковали в субботу две базы Вооруженных сил (ВС) Сомали на юге страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Нападения совершены на базы в районе городов Барир и Авдигле, есть потери с обеих сторон, заявил представитель ВС Хусейн Нур. По его словам, еще одно нападение было совершено на армейскую колонну, которая двигалась с севера на помощь правительственным силам.
При этом радиостанция
"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010-му группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками.