В Солт-Лейк-Сити на митинге произошла стрельба

На марше "Нет королям" в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, произошла стрельба.

На марше "Нет королям" в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, произошла стрельба.

Как передает Report , об этом полиция города сообщила в соцсети Х.

"Мы расследуем стрельбу, предположительную связанную с демонстрацией рядом со Стейт Стрит. Мы можем подтвердить, что стрельба привела к тому, что один человек находится в критическом состоянии", — говорится в публикации.

Пострадавшего доставили в больницу с опасными для жизни травмами. CNN пишет, что митинг был спланирован заранее и согласован с полицией. После стрельбы правоохранители призвали участников акции разойтись.

По данным телеканала FOX 13, в связи с инцидентом задержаны трое подозреваемых.

Митинги "Нет королям" против политики президента США Дональда Трампа проходят в большинстве штатов. На акцию в Солт-Лейк-Сити вышли около 10 тыс. человек.