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В Софии убили экс-сотрудника спецслужб, создан оперштаб для расследования преступления

В Софии убили экс-сотрудника спецслужб, создан оперштаб для расследования преступления Огнестрельные ранения получила также женщина, она госпитализирована.
Другие страны
16 августа 2023 г. 17:42
В Софии убили экс-сотрудника спецслужб, создан оперштаб для расследования преступления

Известный болгарский бизнесмен, бывший сотрудник специальных служб Алексей Петров был застрелен в квартале Драгалевцы в Софии. Огнестрельные ранения получила также женщина, она госпитализирована.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Nova.

Сигнал о происшествии поступил около полудня. В настоящее время в районе происшествия работают усиленные наряды полиции, место инцидента оцеплено, проводится проверка всех транспортных средств.

Прокурор Илиана Кирилов уточнила, что на месте происшествия продолжаются следственные действия, допрашиваются свидетели, возбуждено уголовное дело, которое расследуется Софийской городской прокуратурой. "Пострадавшая женщина госпитализирована, ей предстоит операция", - дополнила она.

В МВД Болгарии для расследования преступления сформирован оперативный штаб.

Болгарские СМИ отмечают, что Петров в 2011 году баллотировался на пост президента страны.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanda keçmiş xüsusi xidmət zabiti öldürülüb

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