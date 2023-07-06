В Софии полиция укрепляет меры безопасности на фоне визита Зеленского

В преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию местная полиция усилила меры безопасности в болгарской столице.

В преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию местная полиция усилила меры безопасности в болгарской столице.

Как передает Report, об этом сообщают телеканал bTV.

По информации телеканала, это касается ряда правительственных зданий, в том числе парламента и Центробанка, а также аэропорта.

"Ожидается, что сегодня, 6 июля, Зеленский посетит Софию с официальным визитом. Его поездка совпадает с принятием парламентом [Болгарии] декларации в поддержку членства Украины в НАТО", - сообщил телеканал.

Информация о том, что Зеленский собирается посетить Болгарию появилась в местных СМИ еще 4 июля. На следующий день министр обороны страны Тодор Тагарев посетовал на поспешное раскрытие информации о визите президента Украины и не исключил возможности его срыва. В то же время премьер Болгарии Николай Денков 6 июля подтвердил факт поездки Зеленского.