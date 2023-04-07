В соцсети слили планы США и НАТО по подготовке украинского наступления

В твиттере и телеграме появляются снимки секретных документов Пентагона и НАТО о подготовке украинского наступления, они частично изменены, но частично выглядят как подлинные.

В твиттере и телеграме появляются снимки секретных документов Пентагона и НАТО о подготовке украинского наступления, они частично изменены, но частично выглядят как подлинные.

Как передает Report , об этом сообщает New York Times со ссылкой на анонимные источники в Белом доме.

Документы датируются 1 марта, так что с тех пор планы могли измениться. В них не говорится о дате и месте грядущего наступления. Но в них содержится информация о том, сколько бригад Украины планирует подготовить к наступлению и какое количество техники они получат. В них также есть такие сведения, как ежедневный расход боеприпасов к HIMARS.

По утверждениям газеты, о том, что документы могли подвергнуться изменению, говорит тот факт, что на одном из слайдов российские потери убитыми оцениваются в 16-17 тысяч, а украинские - 71,5 тысячи. Оценка российских потерь выглядит неправдоподобно заниженной: еще 17 марта Би-би-си по открытым источникам знала имена 17 375 человек (а 3 марта - 16 071).

Стоит отметить, что Минобороны России в последний раз озвучивало количество погибших на войне военнослужащих в сентябре прошлого года - 5 937 человек.

Реальное количество погибших заведомо выше, а западные официальные лица называли цифры в несколько раз больше, утверждает NYT. Эта фальсификация может указывать на попытку дезинформации в интересах России; утекшие документы появлялись в пророссийских каналах.

Американские ведомства пытались добиться удаления этих документов, но пока не преуспели.

"Нам известно о сообщениях о постах в соцсетях, и министерство изучает этот вопрос", - прокомментировала New York Times заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.