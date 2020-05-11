​В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы

Женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, прилетевшая из Москвы в Сочи, сбежала из больницы и находится в розыске.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что 28-летняя женщина прибыла в Сочи из Москвы 25 апреля и была помещена в обсерватор. У неё были взяты тесты на COVID-19, 5 мая диагноз был подтверждён. Больную перевели в инфекционную больницу №2 города Сочи. Состояние пациентки было удовлетворительным, клиника заболевания отсутствовала.⠀

"В ночь с 8 на 9 мая она сбежала из лечебного заведения. Пациентка перелезла через бетонный забор, установленный вокруг больницы. В настоящее время женщину разыскивает полиция, поскольку она представляет угрозу здоровью окружающих", - говорится в сообщении.