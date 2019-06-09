в Сочи в ДТП с туристическим автобусом пострадали 11 человек

Одиннадцать человек, в том числе ребенок, по предварительным данным, получили травмы в результате столкновения двух туристических автобусов в Сочи утром в воскресенье. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

"По предварительным данным, столкнулись два туристических автобуса. В результате пострадали 11 человек, среди которых несовершеннолетний", - сказали в пресс-службе главка.

В мэрии города сообщили об отправлении на место присшествия экипажей скорой помощи. "15 экипажей скорой помощи отправлены на место, все оперативные службы находятся на месте", - сказал собеседник.