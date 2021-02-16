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В Сочи начались трехсторонние консультации России, Турции и Ирана

В Сочи начались трехсторонние консультации России, Турции и Ирана Трехсторонняя встреча делегаций России, Ирана и Турции как гарантов "астанинского процесса" по Сирии проходит в Сочи.
Другие страны
16 февраля 2021 г. 20:24
В Сочи начались трехсторонние консультации России, Турции и Ирана

Трехсторонняя встреча делегаций России, Ирана и Турции как гарантов "астанинского процесса" по Сирии проходит в Сочи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, международная встреча по Сирии проходит в Сочи 16-17 февраля.

В работе участвуют делегации стран-гарантов, а также международных организаций, в том числе ООН, МККК, и делегации от сирийской оппозиции и правительства. Ранее во вторник "на полях" заседания в Сочи прошел ряд закрытых двусторонних консультаций.

В ходе двухдневных консультаций в Сочи делегации обсудят вопросы политического урегулирования, борьбы с терроризмом, возвращения беженцев, поиска пропавших лиц и экономическую ситуацию в Сирии.

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