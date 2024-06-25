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В СНГ оценили вероятность выхода Армении из организации

В СНГ оценили вероятность выхода Армении из организации Я не вижу риска выхода Армении из СНГ. С другой стороны, я вижу огромное давление Запада на армянских партнеров, побуждающее занимать в некоторых случаях антироссийскую позицию или сворачивать свое сотрудничество в рамках СНГ.
Другие страны
25 июня 2024 г. 18:58
В СНГ оценили вероятность выхода Армении из организации

Я не вижу риска выхода Армении из СНГ. С другой стороны, я вижу огромное давление Запада на армянских партнеров, побуждающее занимать в некоторых случаях антироссийскую позицию или сворачивать свое сотрудничество в рамках СНГ.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, отвечая на вопрос News.ru в кулуарах научного форума "Примаковские чтения".

"С большим сожалением я констатирую, что во многих форумах СНГ в последнее время Армения перестала участвовать. На мой взгляд, это плохо для СНГ, я как генсек это говорю. Но многие эксперты признают, что это плохо и для Армении", - сказал Лебедев.

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