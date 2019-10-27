В СМИ появились некоторые подробности ликвидации Абу Бакра аль-Багдади

Иракская разведка помогла США установить местонахождение главаря ДАЕШ Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщило в воскресенье иракское телевидение, передает телеканал Al Hadath.

Государственное телевидение Ирака пообещало распространить кадры операции, в ходе которой, предположительно, был уничтожен аль-Багдади, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, по данным иракского информационного агентства INA, в операции по предполагаемой ликвидации главаря ДАЕШ в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб было задействовано восемь американских вертолетов.

Как сообщил ранее со ссылкой на собственные источники журнал Newsweek, американские военные полагают, что в субботу во время спецоперации в провинции Идлиб они уничтожили главаря ДАЕШ. По данным издания, операция, целью которой был аль-Багдади, проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, сообщил журналу, что аль-Багдади ликвидирован. Согласно сведениям Newsweek, Министерство обороны США доложило Белому дому, что с "высокой степенью уверенности" может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади.

В ближайшие часы с официальным заявлением из Белого дома должен выступить президент США Дональд Трамп. Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь. Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин предположил, что сообщение Трампа может иметь отношение к операции, которую международная антитеррористическая коалиция якобы провела в Сирии.

Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.