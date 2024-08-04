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В СМИ назвали предполагаемую дату атаки Ирана на Израиль

В СМИ назвали предполагаемую дату атаки Ирана на Израиль Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа в день Тиша-Бе'ав - день катастрофы еврейского народа.
Другие страны
4 августа 2024 г. 05:06
В СМИ назвали предполагаемую дату атаки Ирана на Израиль

Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа в день Тиша-Бе'ав - день катастрофы еврейского народа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Jerusalem Post.

Издание пишет, что источники Sky News Arabia в западной разведке сообщили, что у них есть доказательства того, что Иран планирует осуществить атаку на Израиль в день Тиша-Бе'ав, который припадает в этом году на 12 и 13 августа. Атака Ирана будет совершена в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Также сообщается, что атака Ирана, вероятно, будет скоординирована с "Хезболлах".

Кроме того, указывается, что нападение на Израиль в священный день траура может оказывать эмоциональное и психологическое влияние на израильтян.

Отметим, что Тиша-Бе'ав - один из самых скорбных дней в еврейском календаре. Он является днем национального траура, посвященный памяти о разрушении Первого и Второго Иерусалимских храмов.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İranın İsrailə hücum etməyi planlaşdırdığı tarix açıqlanıb

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