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В Словении выявили первые случаи заражения "омикроном"

В Словении выявили первые случаи заражения "омикроном" Четыре первых случая штамма "омикрон" COVID-19 выявлено в Словении.
Другие страны
14 декабря 2021 г. 20:21
В Словении выявили первые случаи заражения омикроном

Четыре первых случая штамма "омикрон" COVID-19 выявлено в Словении.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил руководитель национального Института микробиологии и иммунологии Мирослав Петровец.

"При последнем тестировании в четырех анализах выявили штамм "омикрон", который уже широко распространен в Европе", - приводятся слова Петровца в Twitter-аккаунте правительства страны.

Отмечается, что все четыре случая обнаружены в Любляне и центральной части Словении, носители штамма были взяты на учет с 29 ноября по 6 декабря.

"Один из инфицированных, скорее всего, перенес COVID-19 в прошлом году", - уточнил специалист, добавив, что "предстоит трудное время", и призвал сограждан вакцинироваться.

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Версия на английском языке First cases of omicron infection detected in Slovenia

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