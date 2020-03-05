​В Словении выявлен первый случай коронавируса

Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Словении.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Министерство здравоохранения этой страны.

"Сегодня в 20.44 (23.44 по бакинскому времени) мы были оповещены о первом случае коронавируса. Пациент вернулся из Марокко через Италию, в настоящее время он госпитализирован в инфекционной клинике в Любляне", - сообщило ведомство в Twitter.

Все возможные контакты больного в Словении сейчас проверяются.

МВД соседней Хорватии подтвердило в среду десятый случай коронавируса. Речь, как и в предыдущем случае, идет о водителе, который доставлял груз из зараженных регионов Италии.