В Словении ужесточили меры против COVID-19

Власти Словении в связи с ростом заболеваемости COVID-19 ужесточили ограничительные меры, решение вступило в силу в понедельник.
Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Для въезжающих без карантина в Словению сокращается срок действия отрицательного ПЦР-теста до 48 часов от взятия анализа. Срок действия быстрого антиген-теста сокращается до 24 часов", - говорится в сообщении кабмина.
Общественным транспортом в стране теперь смогут пользоваться только лица с документом о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательным тестом - COVID-сертификатом. Ношение маски в транспорте обязательно.
При этом власти Словении сократили срок обязательного карантина на дому с 10 до семи дней.