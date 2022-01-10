В Словении ужесточили меры против COVID-19

Власти Словении в связи с ростом заболеваемости COVID-19 ужесточили ограничительные меры, решение вступило в силу в понедельник.

Власти Словении в связи с ростом заболеваемости COVID-19 ужесточили ограничительные меры, решение вступило в силу в понедельник.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Для въезжающих без карантина в Словению сокращается срок действия отрицательного ПЦР-теста до 48 часов от взятия анализа. Срок действия быстрого антиген-теста сокращается до 24 часов", - говорится в сообщении кабмина.

Общественным транспортом в стране теперь смогут пользоваться только лица с документом о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательным тестом - COVID-сертификатом. Ношение маски в транспорте обязательно.

При этом власти Словении сократили срок обязательного карантина на дому с 10 до семи дней.