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В Словении считают, что ущерб от наводнения превысит 500 млн евро

В Словении считают, что ущерб от наводнения превысит 500 млн евро Ущерб от наводнения в результате проливных дождей в Республике Словения превысит €500 млн.
Другие страны
5 августа 2023 г. 17:59
В Словении считают, что ущерб от наводнения превысит 500 млн евро

Ущерб от наводнения в результате проливных дождей в Республике Словения превысит €500 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Роберт Голоб по завершении заседания Совета национальной безопасности Словении в расширенном составе.

"Словения столкнулась с крупнейшим стихийным бедствием в своей новейшей истории. Ущерб невообразим. Он определенно превысит €500 млн, - сказал Голоб. - Готовятся законодательные изменения. Правительство рассмотрит первую поправку к закону о ликвидации последствий стихийных бедствий".

По словам премьера, муниципалитет Чрна-на-Корошкем на севере Словении "по-прежнему отрезан" от остальной страны. Власти республики приняли решение о доставке предметов первой необходимости и оборудования в населенный пункт воздушным транспортом.

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