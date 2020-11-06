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В Словении прошли столкновения противников карантинных мер с полицией

В Словении прошли столкновения противников карантинных мер с полицией Несколько сотен демонстрантов, протестующих против введенных словенскими властями карантинных ограничений, вышли в четверг вечером на несанкционированный митинг в Любляне.
Другие страны
6 ноября 2020 г. 06:43
В Словении прошли столкновения противников карантинных мер с полицией

Несколько сотен демонстрантов, протестующих против введенных словенскими властями карантинных ограничений, вышли в четверг вечером на несанкционированный митинг в Любляне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, они были вынуждены покинуть центральную часть города после столкновения с сотрудниками полиции, которые применили специальные средства.

Правоохранители заранее перекрыли улицы, ведущие к зданию парламента Словении. Протестующие, откликнувшиеся на призыв аккаунтов Anonymous Slovenia в социальных сетях, инициировали столкновения с полицией в центральной части города, бросая в сотрудников правоохранительных органов пиротехнику и части гранитной брусчатки.

По состоянию на 21:00 по местному времени (00:00 бакинское время) беспорядки были прекращены, а полицейские приступили к контролю за соблюдением комендантского часа, введенного в Словении в связи со второй волной коронавируса. В ходе подавления беспорядков словенские правоохранители задействовали водомет, слезоточивый газ и конные наряды полиции.

По сообщениям телеканала Pop TV, два человека были госпитализированы. Полиция Словении пока не раскрывает число задержанных.

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