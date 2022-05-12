В Словении при взрыве на химпредприятии пострадали десять человек

На химическом предприятии Melamin в Словении в четверг произошли взрыв и пожар, пострадали 10 человек, гражданам рекомендовано не выходить на улицы.

На химическом предприятии Melamin в Словении в четверг произошли взрыв и пожар, пострадали 10 человек, гражданам рекомендовано не выходить на улицы.

Как передает Peport со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило управление по ЧС Словении.

Взрыв на химпредприятии в городе Кочевье произошел около 9.00.

"На фабрике Melamin произошел взрыв. Призываем граждан находится в закрытых помещениях, пока устраняются последствия. Задействованы пожарные и медицинские бригады, вертолетное подразделение. По последним данным, пострадали 10 человек, один получил серьезные ожоги", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.