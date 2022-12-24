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В Словении подвели итоги состоявшихся 27 ноября трех референдумов

В Словении подвели итоги состоявшихся 27 ноября трех референдумов Государственное собрание (нижняя палата парламента) Словении огласила официальные итоги референдумов о внесении поправок к трем законам, которые прошли в стране 27 ноября.
Другие страны
24 декабря 2022 г. 08:59
В Словении подвели итоги состоявшихся 27 ноября трех референдумов

Государственное собрание (нижняя палата парламента) Словении огласила официальные итоги референдумов о внесении поправок к трем законам, которые прошли в стране 27 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Словенское агентство печати (STA).

Отмечается, что внесение поправок в закон о правительстве поддержали 56,7% избирателей, 62,8% выразили одобрение предлагаемым изменениям закона о Радио и телевидении Словении. За принятие поправок к закону о сферах здравоохранения и социального обеспечения высказались 62,3% участников референдума.

Референдумы о внесении поправок в законы о правительстве, о сферах здравоохранения и социального обеспечения, о Радио и телевидении Словении прошли 27 ноября. В первом случае избирателям, в частности, предлагалось проголосовать за увеличение количества министров с 17 до 20. Во втором случае речь шла в том числе о планах правительства Роберта Голоба выделить дополнительно €30 млн на повышение заработной платы в сферах здравоохранения и социального обеспечения. Одна из предлагаемых поправок к закону о Радио и телевидении Словении предполагала, что должность генерального директора будет упразднена, а СМИ будет руководить администрация из четырех человек, назначаемая на четыре года.

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