В Словении оценили ущерб от наводнения в несколько миллиардов евро

Ущерб от катастрофического наводнения в Республике Словения составляет несколько миллиардов евро.

Ущерб от катастрофического наводнения в Республике Словения составляет несколько миллиардов евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Роберт Голоб в эфире словенского телеканала RTV.

"Если ранее мы оценивали ущерб в несколько сотен евро, то сейчас измеряем его миллиардами. Мы точно знаем, что урон составит несколько миллиардов евро", - сказал Голоб. Он также указал, что столь крупные траты не потребуют внесения изменений в бюджет страны на 2024 год.

Премьер призвал не допустить бюрократических проволочек и улучшить координацию между соответствующими ведомствами с тем, чтобы оказать помощь в первую очередь наиболее нуждающимся в ней гражданам.

Он отметил, что что правительство на первом этапе выделит 100 млн евро на восстановление наиболее важных объектов инфраструктуры, разрушенных наводнением. Также власти рассмотрят вопрос о выплате компенсации гражданам, потерявшим свое имущество из-за ударов стихии.

4 августа словенское агентство по охране окружающей среды объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за ливней, которые начались 3 августа. По последним данным, в результате наводнения погибли шесть человек, среди которых двое граждан Нидерландов. Голоб тогда заявил, что нынешние наводнения стали крупнейшим стихийным бедствием в новейшей истории страны.