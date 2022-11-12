В Словении наступил день тишины перед вторым туром президентских выборов

Двухдневный режим тишины перед вторым туром президентских выборов в Словении наступил в 00:00 (02:00 мск) 12 ноября.

Двухдневный режим тишины перед вторым туром президентских выборов в Словении наступил в 00:00 12 ноября по местному времени.

Как передает Report, об этом в субботу сообщает Словенское агентство печати.

"Предвыборная тишина" продлится до 13 ноября 19:00 (по местному времени), когда закроются избирательные участки в Словении.

Отмечается, что во время этого периода запрещена предвыборная агитация в средствах массовой информации, распространение плакатов и листовок на тему выборов, проведение предвыборных митингов.

За нарушение режима тишины предусмотрены штрафы от €800 до €3 000 для организатора избирательной кампании, от €300 до €600 для ответственного лица организатора, от €250 до €500 для юридического лица или индивидуального предпринимателя и от €150 до €250 для обычного избирателя.