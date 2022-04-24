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В Словении началось голосование на парламентских выборах

В Словении началось голосование на парламентских выборах Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье в Словении.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 09:10
В Словении началось голосование на парламентских выборах

Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье в Словении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в 07:00 по местному времени (09:00, бакинское время) по всей стране открылись избирательные участки, они продолжат работу до 19:00 (21:00, бакинское время).

По результатам опроса общественного мнения, проведенного 21 апреля институтом исследований рынка и СМИ "Медиана", партия Движение за свободу", лидером которой является Роберт Голоб, может победить с результатом 26,1%. На втором месте располагается Словенская демократическая партия во главе с премьер-министром республики Янезом Яншей - 24,4%. На третьем месте находится партия "Социальные демократы" с ее лидером Таней Файон - 7,8%, на четвертом и пятом местах - "Левые" во главе с Лукой Месецем и партия "Новая Словения - Христианские демократы" во главе с министром обороны страны Матеем Тонином - 7,7%. Кроме того, порог в 4%, необходимый для того, чтобы политическая сила прошла в парламент, может преодолеть "Партия Аленки Братушек", на долю которой по последним данным приходится 5,6% голосов.

Первые предварительные данные о результатах голосования станут известны после 19:30 (21:30, бакинское время).

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