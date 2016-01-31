В Словении столкнулись 70 автомобилей, погибли не менее четырех человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Массовое столкновение с участием десятков автомобилей, в том числе грузовиков и автобусов произошло в субботу на шоссе в западной Словении.

Как передает Report со ссылкой на агентство STA, на данный момент известно о 4 погибших и 30 раненых в результате ДТП.

Кoличecтвo жepтв утoчняeтcя, пocкoльку мнoгиe люди вce eщe ocтaютcя пoд oблoмкaми.

***12:37

На магистрали A1 в западной части Словении столкнулись до 70 автомобилей, это одна из самых массовых аварий за всю историю страны.

Как передает Report, об этом сообщает местное агентство STA.

Погибшими считаются четыре человека, еще до 30 получили ранения. Участниками аварии стали в том числе грузовые автомобили и автобусы.

По предварительным данным, причиной ДТП на соединяющем Любляну с Адриатическим побережьем шоссе стал густой туман.

Дорога перекрыта, на месте работают экстренные службы.