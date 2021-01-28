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В Словении из-за повторного закрытия школ министра образования призвали к отставке

В Словении из-за повторного закрытия школ министра образования призвали к отставке Парламентская оппозиционная партия "Левые" призвала к отставке министра образования, науки и спорта Словении Симоны Кустец из-за ее решения о переводе школ в двух регионах страны на удаленный режим обучения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации спус
Другие страны
28 января 2021 г. 23:26
В Словении из-за повторного закрытия школ министра образования призвали к отставке
Симона Кустец

Парламентская оппозиционная партия "Левые" призвала к отставке министра образования, науки и спорта Словении Симоны Кустец из-за ее решения о переводе школ в двух регионах страны на удаленный режим обучения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации спустя 4 дня после возобновления очных занятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте политической силы.

"Школы и детские сады были закрыты на протяжении трех месяцев, дольше всего в Европе, а теперь, когда они частично открылись, всего после четырех дней обучения образовательные учреждения снова закрываются в двух регионах. Стоит отметить, что еще в трех регионах школы так и не возобновляли работу", - отметили в словенской оппозиции.

"Это совершенно неадекватное отношение к людям, к родителям, к детям школьного возраста. Министр Кустец должна уйти, наша партия в сотрудничестве с другими оппозиционными фракциями уже готовит запрос о проведении голосования по вопросу вынесения вотума недоверия главе министерства образования", - подчеркивается в заявлении "Левых".

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