В Словакии заявили, что остаются противниками членства Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо никогда не согласится на членство Украины в НАТО, и республика не направит своих военнослужащих в эту страну.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо никогда не согласится на членство Украины в НАТО, и республика не направит своих военнослужащих в эту страну.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице главы словацкого правительства в Facebook.

"Евросоюз не уполномочен принимать решения об участии иностранных войск на территории иного государства. Это возможно только на основе принятого в соответствующих органах ООН решения, или на основании двусторонних соглашений между Украиной и отдельными странами, выразившими желание направить войска на ее территорию", - говорится в сообщении.

В публикации также отмечается, что Фицо неоднократно заявлял о своей позиции по российско-украинскому конфликту. Он никогда не согласится на членство Украины в НАТО и Словакия не направит свои вооруженные силы в Украину, говорится в сообщении.