В Словакии зарегистрирован первый случай коронавируса

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Словакии, 53-летний пациент с положительным результатом теста госпитализирован в Братиславе. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции премьер Петер Пеллегрини.

"С диагнозом заболевания коронавирусом в университетской больнице в Братиславе госпитализирован 53-летний мужчина. Он не был в зарубежной поездке, поэтому, видимо, заразился от кого-то другого, вернувшегося из-за границы", - заявил премьер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название СOVID-2019.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3 042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.