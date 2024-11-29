В Словакии задержаны двое подозреваемых в планировании атак на инфраструктуру

Глава словацкой разведки объявил об аресте гражданина Украины и гражданина Словакии и Венгрии по подозрению в планировании атак на критически важную инфраструктуру страны.

Глава словацкой информационной службы (разведки) объявил об аресте гражданина Украины и гражданина Словакии и Венгрии по подозрению в планировании атак на критически важную инфраструктуру страны.

Как сообщает Report, глава службы Павол Гашпар в ходе пресс-конференции заявил, что двое арестованных входили в состав более крупной международной группы, расследование в отношении которой ведется совместно со спецслужбами других стран.

Гашпар отказался предоставить дополнительную информацию о задержанных, но отметил, что власти “задокументировали, по крайней мере на уровне разведки, долгосрочную скоординированную деятельность определенной группы лиц”, которая могла оказать влияние на безопасность Словакии.

Он добавил, что разведывательные службы установили личность одного человека, обвиняемого в угрозах взрыва в Словакии и Чехии.

За последние месяцы в обеих странах произошел шквал угроз взрыва в школах, судах и других общественных зданиях, что вызвало панику и эвакуации.