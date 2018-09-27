В Словакии задержали подозреваемых в резонансном убийстве журналиста

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Полиция Словакии задержала подозреваемых в убийстве журналиста Яна Кучака, вызвавшего широкий общественный резонанс.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

В пресс-службе полиции сообщили, что были задержаны подозреваемые в насильственных преступлениях, а также был проведен обыск в их домах. По словам источников издания SME и сайта Aktuality.sk, где работал Кучак, речь идет о подозреваемых в убийстве журналиста.

Кучак занимался расследованием связей политиков с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета» и, в частности, связей с ней главного советника главы словацкого правительства Марии Трошковой.

В конце февраля его и его невесту застрелили в их квартире. После убийства в Словакии прошли массовые протесты, которые вынудили уйти с поста тогдашнего премьер-министра Роберта Фицо и министра внутренних дел Роберта Калинака, а также начальника полиции Тибора Гаспара.