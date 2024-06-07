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В Словакии задержали мужчину, который угрожал мэру города

В Словакии задержали мужчину, который угрожал мэру города Полиция в Словакии задержала мужчину, который угрожал мэру одного из городов на северо-западе страны из-за того, что ему не оказали помощь в поиске работы.
Другие страны
7 июня 2024 г. 17:38
В Словакии задержали мужчину, который угрожал мэру города

Полиция в Словакии задержала мужчину, который угрожал мэру одного из городов на северо-западе страны из-за того, что ему не оказали помощь в поиске работы.

Как передает Report, об этом сообщил портал Dennik N.

"Полиция предъявила обвинение 55-летнему мужчине, который угрожал мэру города в Тренчинском крае. В электронном письме он сначала попросил о работе, потом обвинил ее в том, что она не оказала ему помощь. Кроме этого, он угрожал ей, что если ее кто-то уберет с поста мэра, то это будет он", - говорится в информации портала.

Издание уточняет, что мужчина задержан на период расследования.

В Словакии действуют повышенные меры безопасности, которые были введены в республике после совершенного 15 мая покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо.

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