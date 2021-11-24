В Словакии вводят локдаун из-за COVID-19

Правительство Словакии из-за сложной эпидситуации приняло в среду решение ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун.

Правительство Словакии из-за сложной эпидситуации приняло в среду решение ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил вице-премьер и глава минэкономики Рихард Сулик.

"Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости. При этом для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших им список таких магазинов будет расширен", - сказал Сулик журналистам.

По словам Сулика, в рамках локдауна невакцинированные и не переболевшие коронавирусом работники предприятий еженедельно будут сдавать тесты. Школы пока будут работать.

"Образование наших детей – это экстремально высокая ценность", - подчеркнул вице-премьер.