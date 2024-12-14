О нас

В Словакии врачей будут привлекать к ответственности за отказ работать при ЧС

В Словакии врачей будут привлекать к ответственности за отказ работать при ЧС Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность для врачей за отказ работать во время чрезвычайных ситуаций.
Другие страны
14 декабря 2024 г. 06:17
В Словакии врачей будут привлекать к ответственности за отказ работать при ЧС

Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность для врачей за отказ работать во время чрезвычайных ситуаций.

Как передает Report, об этом сообщило Словацкое радио.

Закон, как отмечает президент, направлен на защиту пациентов в чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти в республике. Они, согласно радио, могут быть объявлены из-за недостатка медицинской помощи. В случае отказа врача в это время выполнять свои профессиональные обязанности, он может быть осужден на пять лет, если по его вине жизнь больного оказалась под угрозой.

Принятие закона инициировало правительство республики на фоне протестов медиков, требующих значительного увеличения окладов. В конце октября около 3 тыс. врачей из бюджетных медучреждений, главным образом больниц, подали заявления об увольнении. Согласно трудовому законодательству, они смогут оставить свои кабинеты и операционные залы в конце декабря. Если это произойдет, то власти могут объявить ЧС в здравоохранении и применить новую правовую норму.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
В Баку ожидается мокрый снег
В Баку ожидается мокрый снег
11 декабря 2024 г. 18:08
В Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева
ФотоВ Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева
11 декабря 2024 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi