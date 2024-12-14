В Словакии врачей будут привлекать к ответственности за отказ работать при ЧС

Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность для врачей за отказ работать во время чрезвычайных ситуаций.

Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность для врачей за отказ работать во время чрезвычайных ситуаций.

Как передает Report , об этом сообщило Словацкое радио.

Закон, как отмечает президент, направлен на защиту пациентов в чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти в республике. Они, согласно радио, могут быть объявлены из-за недостатка медицинской помощи. В случае отказа врача в это время выполнять свои профессиональные обязанности, он может быть осужден на пять лет, если по его вине жизнь больного оказалась под угрозой.

Принятие закона инициировало правительство республики на фоне протестов медиков, требующих значительного увеличения окладов. В конце октября около 3 тыс. врачей из бюджетных медучреждений, главным образом больниц, подали заявления об увольнении. Согласно трудовому законодательству, они смогут оставить свои кабинеты и операционные залы в конце декабря. Если это произойдет, то власти могут объявить ЧС в здравоохранении и применить новую правовую норму.