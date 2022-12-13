В Словакии возведут памятник жертвам ковида

В Словакии возведут памятник жертвам пандемии ковида.

В Словакии возведут памятник жертвам пандемии ковида.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник вечером информационное агентство CTK.

Памятник будет сооружен в Братиславе. Для его размещения предоставлена территория вокруг Ружиновского озера на северо-востоке столицы. Он будет состоять из семи монументальных причалов, выставленных на равном расстоянии друг от друга. На них будут установлены приспособления для создания на поверхности озера искусственных волн. При появлении посетителей они будут включаться автоматически при помощи специального датчика.

Памятник жертвам ковида будет сооружен на пожертвования граждан и организаций. В Словакии, население которой составляет около 5,5 млн человек, во время пандемии с диагнозом "ковид" умерли более 20 тыс жителей. В это число не входит количество умерших, у которых заражение коронавирусом спровоцировало несовместимые с жизнью осложнения хронических болезней.