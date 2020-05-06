​В Словакии возобновляют работу парикмахерские и рестораны

Правительство Словакии, учитывая улучшение эпидемиологической ситуации в республике, со среды отменяет ряд социальных ограничений, введенных в середине марта из-за распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило словацкое телевидение.

В республике возобновляют работу библиотеки, массажные кабинеты, косметические салоны, парикмахерские, солярии, гостинцы и пансионы, при этом совместные приемы пищи для постояльцев в последних будут запрещены. Для посетителей открываются музейные экспозиции под открытым небом, ботанические сады. Разрешается посещать зоопарки, но можно будет увидеть только зверей в открытых вольерах.

Частично возобновят работу рестораны и кафе. Посетителей будут обслуживать на открытых террасах, где за одним столом могут находиться не более двух человек. Исключение сделано для родителей с несовершеннолетними детьми.

Службы такси также начнут работу, при этом водитель должен быть отделен от пассажиров плотной перегородкой, например из картона. Таксистам запрещено включать кондиционеры.

При условии неукоснительного соблюдении норм санитарии и гигиены разрешается проводить службы в храмах и свадебные церемонии.

Откроются магазины, приостановившие торговлю из-за пандемии. Однако число единовременно находящихся в них покупателей ограничено: на каждого посетителя должно приходиться не менее 25 кв. м торговой площади. Кроме того, граждане обязаны соблюдать дистанцию в два метра друг от друга. Смягчение социальных ограничений будет сопровождаться увеличением числа проверок санитарно-эпидемиологическими службами.

Граждане по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания. Покупателям в магазинах следует пользоваться одноразовыми перчатками и при входе в торговые залы обрабатывать руки дезинфицирующими гелями, которые бесплатно предоставляет администрация торговых точек.

Закрытыми останутся театры и кинотеатры, общественные бассейны, крытые спортивные сооружения, ясли и детские сады. Под запретом остается проведение концертов и других массовых мероприятий. В общественных местах вместе могут находиться только члены одной семьи.

Напомним, что процесс отмены социальных ограничений начался в республике 22 апреля. Власти в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в республике планируют завершить его не ранее 20 мая.