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В Словакии в результате столкновения автобуса и грузовика погибли 13 человек

В Словакии в тяжелого ДТП погибли 13 человек
​По меньшей мере 13 человек стали жертвами произошедшего близ города Нитра столкновения автобуса и большегрузного автомобиля

По меньшей мере 13 человек стали жертвами произошедшего близ города Нитра столкновения автобуса и большегрузного автомобиля, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Страшная авария с участием пассажирского автобуса и большегрузного автомобиля произошла в районе города Нитра. Ее жертвами стали 13 человек", - отмечается в сообщении Объединенной службы пожарных и спасателей Словакии.

Число жертв трагедии может возрасти, так как имеются тяжело раненные пассажиры. Ранения получили как минимум 20 человек.

Подробности произошедшего не сообщаются.

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