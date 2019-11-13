В Словакии в результате столкновения автобуса и грузовика погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек стали жертвами произошедшего близ города Нитра столкновения автобуса и большегрузного автомобиля, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Страшная авария с участием пассажирского автобуса и большегрузного автомобиля произошла в районе города Нитра. Ее жертвами стали 13 человек", - отмечается в сообщении Объединенной службы пожарных и спасателей Словакии.

Число жертв трагедии может возрасти, так как имеются тяжело раненные пассажиры. Ранения получили как минимум 20 человек.

Подробности произошедшего не сообщаются.