 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Словакии столкнулись два поезда

    Железнодорожное движение в районе аварии приостановлено

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд столкнулся с товарным в пятницу в районе города Зволена в центральной части Словакии, десять человек получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель краевого управления пожарной охраны Душан Ганцко.

    "К счастью, поезда столкнулись на невысокой скорости. Для помощи пострадавшим вызваны бригады скорой помощи. Обошлось без тяжелых ранений", - сказал Ганцко.

    Железнодорожное движение в районе аварии приостановлено. Полиция выясняет причины происшествия.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi