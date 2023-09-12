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В Словакии сообщили о полном уничтожении запасов кассетных боеприпасов

В Словакии сообщили о полном уничтожении запасов кассетных боеприпасов Министерство обороны Словакии сообщило, что республика ликвидировала запасы кассетных боеприпасов. Они были полностью уничтожены до 1 сентября.
Другие страны
12 сентября 2023 г. 20:29
В Словакии сообщили о полном уничтожении запасов кассетных боеприпасов

Министерство обороны Словакии сообщило, что республика ликвидировала запасы кассетных боеприпасов. Они были полностью уничтожены до 1 сентября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Словакия таким образом выполнила свои обязательства, проистекавшие из международной Конвенции по кассетным боеприпасам. Их уничтожение проводилось в течение 10 последних лет. Речь, согласно Минобороны, шла о сотнях тысяч единиц авиабомб и артиллерийских снарядов.

"Приоритетом для Словакии было выполнение принятых 10 лет назад обязательств по уничтожению кассетных боеприпасов", - заявил журналистам генеральный директор департамента оборонной политики Минобороны Ян Мозола.

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