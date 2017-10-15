Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Словакии семь человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Авария произошла в районе Прьевидза на западе страны. По словам представителя оперативного центра службы скорой помощи Йозефа Минара, по неизвестным пока причинам грузовик столкнулся с микроавтобусом Opel Vario, в котором находились 9 человек. Микроавтобус в результате аварии перевернулся на крышу, семь человек погибли на месте, еще двое получили тяжелые ранения и доставлены в ближайшую больницу, один из них находится в критическом состоянии.

Автомобильное движение на месте аварии временно прекращено, полиция начала расследование происшествия.