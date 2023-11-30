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В Словакии с 1 января начнет действовать министерство туризма и спорта

В Словакии с 1 января начнет действовать министерство туризма и спорта Правительство Словакии одобрило создание в стране министерства туризма и спорта. Ведомство начнет действовать с 1 января 2024 года.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 01:17
В Словакии с 1 января начнет действовать министерство туризма и спорта

Правительство Словакии одобрило создание в стране министерства туризма и спорта. Ведомство начнет действовать с 1 января 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщило Словацкое телевидение.

Новое министерство возглавит представитель входящей в правительственную коалицию Словацкой национальной партии. Большинство компетенций к ведомству перейдут от действующих Минтранса и Минобразования.

Власти формируют новое министерство, как отметило ТВ, с целью привлечения в Словакию туристов и популяризации страны за рубежом. Его деятельность должна обеспечить рост национальной туристической отрасли и значительное привлечение доходов в государственный бюджет.

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