В Словакии разрешили гражданам воевать в рядах ВС Украины

Президент Словакии Зузана Чапутова одобрила участие семерых граждан ее страны в Вооруженных силах Украины. В стране закон о призыве позволяет военную службу в вооруженных силах иностранного государства с разрешения президента.

Президент Словакии Зузана Чапутова одобрила участие семерых граждан ее страны в ВС Украины. В стране закон о призыве позволяет военную службу в вооруженных силах иностранного государства с разрешения президента.

Как передает Report ссылкой на издание Pravda , об этом заявил пресс-секретарь президента Словакии Мартин Стрижинец.

"По состоянию на 9 января, президент выдала всего 26 решений, из которых семь - о разрешении на службу в иностранных войсках и 19 - об отказе", - сказал он.

Из соображений безопасности Администрация президента Словакии не разглашает данные об этих людях и причины их обращения.

Отметим, что в Словакии предусмотрена уголовная ответственность за самовольное вступление в ряды иностранной армии.

"Согласно статье 392 Уголовного кодекса, гражданин, поступивший на службу в иностранную армию без разрешения, может оказаться за решеткой с тюремным сроком от двух до восьми лет. Если он или она совершает это деяние во время войны или состояния войны, наказание увеличивается до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет", - сообщает издание.