О нас

В Словакии разрешили гражданам воевать в рядах ВС Украины

В Словакии разрешили гражданам воевать в рядах ВС Украины Президент Словакии Зузана Чапутова одобрила участие семерых граждан ее страны в Вооруженных силах Украины. В стране закон о призыве позволяет военную службу в вооруженных силах иностранного государства с разрешения президента.
Другие страны
12 января 2023 г. 07:16
В Словакии разрешили гражданам воевать в рядах ВС Украины

Президент Словакии Зузана Чапутова одобрила участие семерых граждан ее страны в ВС Украины. В стране закон о призыве позволяет военную службу в вооруженных силах иностранного государства с разрешения президента.

Как передает Report ссылкой на издание Pravda, об этом заявил пресс-секретарь президента Словакии Мартин Стрижинец.

"По состоянию на 9 января, президент выдала всего 26 решений, из которых семь - о разрешении на службу в иностранных войсках и 19 - об отказе", - сказал он.

Из соображений безопасности Администрация президента Словакии не разглашает данные об этих людях и причины их обращения.

Отметим, что в Словакии предусмотрена уголовная ответственность за самовольное вступление в ряды иностранной армии.

"Согласно статье 392 Уголовного кодекса, гражданин, поступивший на службу в иностранную армию без разрешения, может оказаться за решеткой с тюремным сроком от двух до восьми лет. Если он или она совершает это деяние во время войны или состояния войны, наказание увеличивается до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет", - сообщает издание.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Slovakiya Prezidenti vətəndaşlara Ukrayna tərəfində döyüşməyə icazə verib

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
10 января 2023 г. 12:47
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi