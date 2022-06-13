В Словакии разбился спортивный самолет, есть погибший

Двухместный спортивный самолет разбился в воскресенье близ города Комарно в Нитрянском крае на юге Словакии. Погиб один из двух человек, находившихся на борту.

Двухместный спортивный самолет разбился в воскресенье близ города Комарно в Нитрянском крае на юге Словакии. Погиб один из двух человек, находившихся на борту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция республики в Facebook.

"Около 11:20 (13:20, бакинское время) были направлены все подразделения спасателей (Нитрянского края) к месту аварии малого спортивного самолета, совершившего жесткое приземление на кукурузном поле в районе города Комарно, - отмечается в сообщении. - При этом ранения получили находившиеся на борту 66-летний и 57-летний мужчины. Они были доставлены в факультетские больницы городов Нитра и Нове-Замки. Из больницы города Нитра затем поступило печальное известие о кончине 66-летнего мужчины".

Оба находившихся на борту самолета были гражданами Чехии. Причины ЧП расследует специально созданная комиссия экспертов