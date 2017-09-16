В Словакии разбился одномоторный самолет, погиб один человек

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Одномоторный самолет Zlín Z-37 Čmelák упал в субботу во время показательных выступлений на аэродроме в городе Прьевидза на западе Словакии, один человек при этом погиб, двое получили тяжелые ранения.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель службы "скорой помощи" республики Йозеф Минар.

Авария произошла на глазах зрителей во время показательных авиаполетов в рамках дня открытых дверей на местном аэродроме.