В Словакии прошли акции протеста фермеров против аграрной политики ЕС

В Словакии прошли акции протеста фермеров против аграрной политики Евросоюза с требованием оптимизации процесса выплаты дотаций из фондов сообщества.

В Словакии прошли акции протеста фермеров против аграрной политики Евросоюза с требованием оптимизации процесса выплаты дотаций из фондов сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ТА-3.

Фермеры настаивают на немедленной выплате дотаций, которые задерживаются из-за бюрократических процедур на национальном уровне и уровне ЕС. "Цель протестов - указать на критическую ситуацию, в которой оказались фермеры в Словакии", - заявил председатель Объединения собственников земли и предпринимателей в аграрном секторе Ян Елен.

"Существование фермеров поставлено под угрозу. Были низкие закупочные цены [в прошлом году у оптовых покупателей] и, кроме того, они [фермеры] не получили прямые платежи [дотации], на которые имеют право", - сказал Елен. Он подчеркнул, в частности, необходимость предоставления аграриям кредитов на максимально выгодных условиях и введения в ЕС запрета на беспошлинный ввоз сельхозпродукции из стран, которые не входят в сообщество.

Акции протеста фермеров состоялись, согласно телеканалу, во многих местах Словакии. В общей сложности в них приняли участие 300 аграриев.