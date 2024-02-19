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В Словакии прошли акции протеста фермеров против аграрной политики ЕС

В Словакии прошли акции протеста фермеров против аграрной политики ЕС В Словакии прошли акции протеста фермеров против аграрной политики Евросоюза с требованием оптимизации процесса выплаты дотаций из фондов сообщества.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 20:19
В Словакии прошли акции протеста фермеров против аграрной политики ЕС

В Словакии прошли акции протеста фермеров против аграрной политики Евросоюза с требованием оптимизации процесса выплаты дотаций из фондов сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ТА-3.

Фермеры настаивают на немедленной выплате дотаций, которые задерживаются из-за бюрократических процедур на национальном уровне и уровне ЕС. "Цель протестов - указать на критическую ситуацию, в которой оказались фермеры в Словакии", - заявил председатель Объединения собственников земли и предпринимателей в аграрном секторе Ян Елен.

"Существование фермеров поставлено под угрозу. Были низкие закупочные цены [в прошлом году у оптовых покупателей] и, кроме того, они [фермеры] не получили прямые платежи [дотации], на которые имеют право", - сказал Елен. Он подчеркнул, в частности, необходимость предоставления аграриям кредитов на максимально выгодных условиях и введения в ЕС запрета на беспошлинный ввоз сельхозпродукции из стран, которые не входят в сообщество.

Акции протеста фермеров состоялись, согласно телеканалу, во многих местах Словакии. В общей сложности в них приняли участие 300 аграриев.

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