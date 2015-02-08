В Словакии прошел референдум по вопросам традиционных семейных ценностей

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Словакии завершился референдум по вопросам семьи. Согласно предварительным данным, он может быть признан недействительным из-за незначительной активности избирателей.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, "подсчитаны бюллетени почти с четверти (из 4942) участков, к урнам пришли менее 18% избирателей".

"Исходя из имеющейся информации, можно предположить, что референдум не состоялся, - заявил журналистам министр внутренних дел республики Роберт Калиняк. - Неучастие избирателей в голосовании - тоже голосование. Это их выбор. Таким образом, они выразили свое отношение к поставленным (на референдуме) вопросам".

В ходе референдума словакам предлагалось ответить на три вопроса: о супружестве как о союзе одного мужчины и одной женщины; о запрете на усыновление детей гомосексуальными парами и о праве родителей отказаться от посещения их детьми уроков сексуального воспитания.

Инициатором плебисцита выступила общественная организация "Альянс за семью". Ей удалось собрать 400 тыс. подписей избирателей под петицией к президенту республики Андрею Киске с требованием организации референдума. Сторонники традиционных семейных ценностей добивались их закрепления законами страны, большинство граждан которой считают себя глубоко верующими католиками, информирует Report со ссылкой на ТАСС.