В Словакии пройдут парламентские выборы

Досрочные выборы депутатов однопалатного Национального совета (парламента) пройдут сегодня в Словакии.

Досрочные выборы депутатов однопалатного Национального совета (парламента) пройдут сегодня в Словакии.

Как передает Report, это уже четвертые досрочные выборы и девятые по счету парламентские выборы на многопартийной основе в истории суверенного государства, провозглашенного 1 января 1993 года.

Около 4,3 млн избирателей Словакии, население которой составляет 5,449 млн жителей, определят, какие из 25 зарегистрированных для участия в выборах политических субъектов - 24 партии и одна партийная коалиция - проведут своих кандидатов в 150-мандатный высший законодательный орган. Согласно словацкому законодательству, участвующим в выборах партиям, чтобы пройти в Национальный совет, необходимо собрать не менее 5% голосов избирателей, а партийным коалициям - не меньше 7%.

В Словакии примерно 6 тыс. избирательных участков откроются в 07:00 (09:00 - бакинское время) и завершат работу в 22:00 (00:00 - бакинское время). После этого ожидается публикация итогов экзитпола. Окончательные результаты выборов должны быть оглашены в воскресенье, 1 октября. Участвовать в волеизъявлении имеют право граждане, достигшие 18 лет. Впервые отдать свой голос на парламентских выборах смогут около 185 тыс. граждан.