​В Словакии проходят парламентские выборы

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Словакии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, на которых проблема миграции, как ожидается, станет доминирующей темой, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Премьер-министр страны, социал-демократ Роберт Фицо, пользующийся репутацией умеренного националиста, добивается третьего срока на посту главы правительства.

В ходе предвыборной кампании он обещал, что никогда не согласится на введение квот Европейского Союза на прием мигрантов.

Фицо считает, что мусульмане, которые составляют подавляющее большинство среди беженцев с Ближнего Востока, устремившихся в Европу, не смогут интегрироваться в католическое общество и будут угрожать национальной безопасности Словакии.

Его оппоненты полагают, что значение миграционного фактора сильно преувеличено.

За прошлый год Словакия приняла заявления от 330 лиц, желающих получить убежище.

В парламенте Словакии 150 депутатов. В выборах участвуют 22 партии. Срок полномочий депутатов составляет четыре года.